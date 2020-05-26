Aydın'da korkutan yangın! Tutuşan samanlar geceyi aydınlattı

Kırsal Turanlar Mahallesi yakınlarında bulunan Efeler çiftliğinde saat 23.00 sıralarında üstü kapalı alandaki samanlar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çiftlikte çalışanların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.







Alev alev yanan samanları söndürmek yoğun çaba sarf een itfaiye ekiplerine, iş makineleri ile destek verildi. Yanan samanlar ve çevresindeki balyalar iş makineleri ile dağıtılmasının ardından yangın kontrol altın alındı. 200 metrekarelik alanda yığılı olan saman balyalarını söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti.





YANGIN KONTROL ALTINDA

Olay yerine gelerek, çalışmaları yerinde yöneten Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, "Yangını kontrol altına aldık. Diğer bölümlere sıçra durumu yok. Alanda bulunan yanan samanların arka kısmı temizlendi.









İlk etapta yığılı olan samanı iş makineleri ile ön taraftaki alana çekerek soğutmak olacak. Yangına 6 arazöz, 4 iş makinesi ve 30 itfaiyeci görev aldı. Ne kadar saman olduğunu bilmiyoruz. Yangının neden çıktığı gerekli incelemeler yapıldıktan sonra netleşecek" dedi.

DHA