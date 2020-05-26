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Haberler Aydın Aydın'da kumar oynayan 12 kişiye ceza uygulandı

'da oynayan 12 kişiye ceza uygulandı

'ın ilçesinde Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri ve oynadıkları belirlenen 12 kişiye 51 bin 275 lira idari para cezası kesildi.

Aydın'da kumar oynayan 12 kişiye ceza uygulandı

26.05.2020, 09:31

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 12 kişiye 51 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı iddia edilen A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

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