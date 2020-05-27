Küçük Mira annesiz kaldı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde takla atan araçtan fırlayarak ağır yaralanan bir çocuk annesi Melisa Çankaya (18), 13 günlük yaşam savaşını kaybetti. Genç kadının kızı Mira annesiz kaldı. Kaza, Bozdoğan ilçesinin kırsal Sırma Mahallesi'nde meydana geldi.

BABA-KIZ ARAÇTA SIKIŞTI

Akrabalarını ziyaret eden Emre Çankaya'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sırasında Melisa Çankaya, otomobilden fırladı. Kanlar içerisinde yerde kalan genç kadının, eşi Emre Çankaya ile 2 yaşındaki kızı Mira, otomobilde sıkıştı.

13 GÜNDÜR TEDAVİ ALTINDAYDI

Durumu ağır olan ve yoğun bakım ünitesinde 13 gündür tedavi altında bulunan Melisa Çankaya, yaşam savaşını kaybetti. Talihsiz kadının eşi ve kızının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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