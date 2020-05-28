Aydın'ın Çine ilçesinde hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü Ali Yıldız ile Metin Çetin, taklalar atan araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Uçuruma yuvarlanan otomobilde sıkıştılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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