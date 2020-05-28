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Haberler Aydın Uçuruma yuvarlanan otomobilde sıkıştılar

Uçuruma yuvarlanan otomobilde sıkıştılar

Uçuruma yuvarlanan otomobilde sıkıştılar
Giriş Tarihi: 28.5.2020

Aydın'ın Çine ilçesinde hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü Ali Yıldız ile Metin Çetin, taklalar atan araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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