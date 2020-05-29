Anız yakarak doğayı ve hayvanları katlediyorlar

Aydın'da ürünlerin hasat zamanı sonrasında yakılan anızlar hem çevreyi, hem de canlıları yok ediyor. Her yıl yaşanan anız yangınlarının önüne geçilemezken, yetkililer anız yangınlarına karşı çiftçilere uyarıda bulundu. Anız yangınlarının toprağın verimini düşürdüğünü kaydeden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, "Anızların yakılması başta tarımsal ekosisteme ve doğal ekosisteme oldukça zarar veriyor. Yaban hayvanlarının yanmasına, hava kirliliğine, trafik kazalarına, küresel ısınmaya, komşu tarladaki ürün ve meyve bahçelerine, telefon direklerine, yerleşim yerlerine, ormanlara anız yangınları büyük zarar veriyor. Toprak adeta yok ediliyor" diye konuştu.

CANLILAR KÜL OLUYOR

Anız yangınları kadar sazlık yangınlarının da doğaya büyük zararlar verdiğini belirten Başkan Sürücü, "Sazlık alanlarda temizlik olarak görülen bu yakılmaların sonucunda büyük bir yıkım meydana geliyor. Burada sadece sazlar değil, birçok canlı yakılıyor. Bu alanlar birçok kuşun, memelinin, sucul hayvanların, sürüngenlerin yaşam alanları. Buralarda üreme yapıyorlar, barınıyorlar, göçlerde konaklıyorlar. Bu tür eylem yapanlar doğaya büyük zarar veriyor" dedi.

MEHMET KAVAS