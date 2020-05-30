  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın 93 yaşında kalp piliyle hayata tutundu

93 yaşında kalp piliyle hayata tutundu

93 yaşında kalp piliyle hayata tutundu
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Aydın'da kalp pili takılan 93 yaşındaki Mehmet Çetiner, sağlığına kavuştu. Yapılan başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşan Çetiner, kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, Eryılmaz ve ekibine teşekkür etti.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

93 yaşında kalp piliyle hayata tutundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA