93 yaşında kalp piliyle hayata tutundu

Aydın'da kalp pili takılan 93 yaşındaki Mehmet Çetiner, sağlığına kavuştu. Yapılan başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşan Çetiner, kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, Eryılmaz ve ekibine teşekkür etti.
KAZIM YÖRÜKCE
Aydın'da kalp pili takılan 93 yaşındaki Mehmet Çetiner, sağlığına kavuştu. Yapılan başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşan Çetiner, kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, Eryılmaz ve ekibine teşekkür etti.
KAZIM YÖRÜKCE
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