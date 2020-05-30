Haberler Aydın Aydın'da yangın paniği! Mahalleli sokağa döküldü

Aydın'da yangın paniği! Mahalleli sokağa döküldü

Aydın'da çatı katında mangal yapmak isteyen bir kişi, mahalleyi ayağı kaldırdı. Mangaldan sıçrayan ateşin evdeki yatağı tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Şehir merkezinde meydana gelen yangın ve hareketlilik vatandaşları telaşlandırdı.

30.05.2020, 17:09 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020,17:17