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Haberler Aydın Sonumun Ceren gibi olmasından korktum

Sonumun Ceren gibi olmasından korktum

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çalıştığı bankaya giderken suç makinesi Serdar Günay tarafından darp edilip ölümden dönen müdürü Pelin Yarmacı, yaşadığı korku dolu anları Yeni Asır'a anlattı.

Sonumun Ceren gibi olmasından korktum
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Yarmacı, "Eğer kendimi savunmasıydım, geçen yıl Ordu'da vahşi bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir gibi aynı kaderi yaşayabilirdim" dedi. Kadına şiddetin son bulmasına yönelik CİMER üzerinden İçişleri Bakanlığı ve TBMM'ye ulaştırılmak üzere mücaraat yaptığını ifade eden Yarmacı, "Kadına şiddetin son bulması, gerekli yasal adımların atılması için çağrıda bulundum. Bu adam tarafından tacize uğrayan kadınlar olduğunu öğrendim" dedi.

Serdar Günay

İBRAHİM UZUN

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