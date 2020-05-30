Sonumun Ceren gibi olmasından korktum

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Yarmacı, "Eğer kendimi savunmasıydım, geçen yıl Ordu'da vahşi bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir gibi aynı kaderi yaşayabilirdim" dedi. Kadına şiddetin son bulmasına yönelik CİMER üzerinden İçişleri Bakanlığı ve TBMM'ye ulaştırılmak üzere mücaraat yaptığını ifade eden Yarmacı, "Kadına şiddetin son bulması, gerekli yasal adımların atılması için çağrıda bulundum. Bu adam tarafından tacize uğrayan kadınlar olduğunu öğrendim" dedi.

Serdar Günay

İBRAHİM UZUN

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