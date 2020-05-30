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Haberler Aydın Suya gömülen aracı bırakıp sırlara karıştı

Suya gömülen aracı bırakıp sırlara karıştı

Suya gömülen aracı bırakıp sırlara karıştı
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkarak kanala uçan aracın sürücüsü sırra kadem bastı. Kaza, Çeştepe Hayvan Pazarı yolunda meydana geldi. Aşırı süratli olduğu belirtilen B.Y. (47) idaresindeki 09 AT 585 plakalı araç yoldan çıkıp sulama kanalının çevresindeki beton direklere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil direkleri devirerek su dolu kanala uçtu. Aracı kurtarmak için bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracın içerisinde kimse olmadığını tespit etti. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucunda aracın B.Y'ye ait olduğu tespit edildi. Sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE

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