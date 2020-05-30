Yolsuzluğun ucunu kaçırdılar!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hastalar üzerinden büyük vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Diyabetik Yara Bakım Ünitesi'nde hastaların yaralarında kullanılan ultrason cihazı bakım ucu, kullanıldıktan sonra satın alınan firmaya geri verilip dezenfekte edildikten sonra yeniymiş gibi üniversite hastanesine yeniden satılarak hastane 500 bin lira dolandırıldı.

HAKSIZ KAZANÇ

İnsan sağlığını hiçe sayan firma yetkilileri ile dolandırıcılığa göz yumduğu ileri sürülen doktor B.E. hakkında üniversite yönetimi tarafından idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Diyabetik merkezinde görevli Dr. B.E'nin onay verip imzalaması ile kullanılmış yüzlerce ucun, hastalık bulaştırma riskine rağmen başka hastalarda kullanıldığı saptandı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversite hastanesinde yapılan vurgunun büyük boyutta olduğunu söyledi. Hastaların sağlığını hiçe sayarak yapılan işlemlerle ilgili hukuki süreci başlattıklarını belirten Rektör Aldemir, "Göreve geldikten sonra büyük bir zararla üniversite hastanesini devraldık. Bu zararın neden kaynaklandığını araştırdığımızda üniversite hastanesinin usulsüz alımlarla zarara uğratıldığını gördük. Yara bakım ünitesinde kullanılan ultrason cihazının titanyum ucu defalarca bir şirketten satın alınmış. Bu titanyum uçların tek kullanımlık olması ve bir hastada kullanılan ucun tekrar kullanılmaması gerekiyor. Bu uçları temin eden firma ise eski uçları sterilize edip paketledikten sonra sanki yeniymiş gibi üniversitemize yeniden satmış. Bu şekilde yüzlerce ucu yenişmiş gibi üniversitemize satan firma, bu işten haksız kazanç elde etmiş" dedi.

HEMŞİRELERE BASKI

Vurgunun ortaya çıkmasının ardından firma yetkililerinin ünitede çalışan hemşirelere baskı kurmaya çalıştığını dile getiren Aldemir, "Titiz bir çalışma ile yolsuzluğu ortaya çıkardık. Bu yolsuzlukla ilgili soruşturma açtık. Soruşturma devam ederken dolandırıcılık yaptığını tespit ettiğimiz firmanın hastanede çalışan hemşireleri telefonla arayarak baskı yaptığını öğrendim" diye konuştu.





DİĞER ÜNİVERSİTELER DE UYARILDI

Yolsuzluk yapan firmanın başka üniversite hastanelerine de malzeme temin ettiğini ifade eden rektör Aldemir, "Diğer üniversiteleri de bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardık. Yolsuzlukların nerede olursa olsun karşısındayız. Ben burada rektör olduğum sürece kimsenin üniversiteden haksız kazanç elde etmesine göz yummam" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE