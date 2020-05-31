Ayfer Nine azmiyle gençlere örnek oluyor

Aydınlı 84 yaşındaki Ayfer Yelaldı, ilerleyen yaşına rağmen sebze üretiminden vazgeçmiyor. Yenipazar ilçesinin merkez Yeni Mahalle'de yaşayan 1936 doğumlu Ayfer Yelaldı, azmiyle gençlere örnek oldu. Ayfer Nine evinin önündeki araziye tarım ürünleri ekerek toprağını boş bırakmıyor. Ürettiklerini hem kendisi tüketen hem de çevresine dağıtan yaşlı kadın, ayrıca, domatesi konserve, biberlerini ise kurutarak kışa hazırlık yapıyor. Ayrıca ürettiği yeşillikleri ve salata malzemelerini Yenipazarlı pidecilere satarak kimseye muhtaç olmadan geçimini sağlıyor. Ayfer Nine, "Kendi kendime yetiyorum. Kimseye muhtaç olmadan yaşıyorum" dedi.



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