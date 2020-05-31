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Haberler Aydın Düz yolda giderken önüme tır çıktı

Düz yolda giderken önüme tır çıktı

Düz yolda giderken önüme tır çıktı
Giriş Tarihi: 31.5.2020

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ters yönde giden alkollü otomobil sürücüsü Harun Özhan C. karşı yönden gelen TIR'la çapıştı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, "Ben yolumda gidiyordum, TIR önüme çıktı" dedi. Alkollü olduğu iddia edilen Harun Özhan C. kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin ısrarına rağmen alkolmetreyi üflemedi. Sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmeyen Harun Özhan C. karakola götürüldü.

■ ÜMİT ÖZMEN

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