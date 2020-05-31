Aydın'ın Nazilli ilçesinde ters yönde giden alkollü otomobil sürücüsü Harun Özhan C. karşı yönden gelen TIR'la çapıştı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, "Ben yolumda gidiyordum, TIR önüme çıktı" dedi. Alkollü olduğu iddia edilen Harun Özhan C. kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin ısrarına rağmen alkolmetreyi üflemedi. Sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmeyen Harun Özhan C. karakola götürüldü.
■ ÜMİT ÖZMEN
Düz yolda giderken önüme tır çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.