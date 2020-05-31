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Haberler Aydın Üniversiteli İlayda kaza kurbanı oldu

Üniversiteli İlayda kurbanı oldu

Üniversiteli İlayda kaza kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 31.5.2020

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencisi 21 yaşındaki İlayda Kaim geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. ADÜ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı birinci sınıf öğrencisi İlayda Kaim, memleketi Trabzon'da yaklaşık iki ay önce geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede 2 aydır yaşam savaşı veren Kaim, doktorların tüm müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayata gözlerini yumdu. Genç kızın ölümü başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerini yasa boğdu.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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