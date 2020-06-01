Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan sürücü ağaca çarparak kaza yaptı. Olay, Efeler'e bağlı Orta Mahalle'de meydana geldi. Alkol alarak direksiyon başına geçen U.S. idaresindeki 09 KD 292 plakalı otomobili, uygulama noktasında polis durdurmaya çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu araç, yol kenarındaki ağaca çarpıp kaza yaparak durdu. Kazanın ardından aracından inerek yaya olarak kaçmaya başlayan U.S. polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
KAZIM YÖRÜKCE
Ağaca toslayınca yakayı ele verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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