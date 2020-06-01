Senay için zaman azalıyor

Aydın'da beyni besleyen damarlardaki tıkanıklık nedeniyle 5 yıldır yatağa mahkum yaşayan Şenay Adıgüzel'in sağlığına kavuşabilmesi için gereken 200 bin liranın 40 bin lirası bulundu.

160 BİN LİRA GEREKLİ

Yeni Asır'ın duyurduğu haberin ardından hayırseverlerin kızının tedavisi için kendilerine maddi destek olmaya başladığını dile getiren Şenay'ın annesi Gülten Yuva, geriye kalan paranın da toplanarak kızının bir an önce tedavi görmesini istediğini söyledi. İstanbul'da kızının fizik tedavi ile iyileşebilme umudunun zaman ilerledikçe azaldığını dile getiren Gülten Yuva, "Kalan 160 bin liranın bulunup bir an önce kızımın tedavisine başlamasını bekliyoruz. Hayırseverlerin desteğine ihtiyacımız var" dedi. Üç çocuk annesi Şenay Adıgüzel ise iyileşerek yeniden ayağa kalkacağı günleri hayal ettiğini ifade etti.

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