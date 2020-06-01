Aydın'da evde çıkan yangında bir hayvan telef oldu. Olay, Nazilli ilçesi Arslanlı Mahallesi'nde, meydana geldi. Ömer E.A'ya ait evin bahçesinde bulunan barakada yangın çıktı. Barakanın yandığını gören ev sahibi Ömer E.A, durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemeler sonucunda bir koyunun telef olduğu belirlendi. Ömer E.A. "Bu normal bir yangın değil, evimi kundakladılar" diyerek şikayetçi oldu.
ÜMİT ÖZMEN
Yanan barakada kundaklama şüphesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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