Alkollü baba dehşeti

Aydın İncirliova Hürriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerindeki bir evde, alkollü baba ailesine dehşet dolu bir gece yaşattı. Evinde alkol alan Çetin Düzöz, bir süre sonra bağırmaya başladı. Alkollü babanın kızı Perihan Düzöz, ailesini mahalleye rezil ettiğini söyleyerek babasını uyardı. Kendisini ikaz eden kızıyla tartıştıktan sonra mutfağa giden Çetin Düzöz, ekmek bıçağını alarak kızını baldırından yaraladı. Eşi ile kızını ayırmaya çalışan Hatice Düzöz ile kayınvalidesi Perihan Düzöz de çıkan arbedede bıçak darbeleriyle yara aldı.

EV KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Dehşetin ardından ortalığı kan gölüne çeviren Çetin Düzöz, elindeki bıçağı kendi karnına sapladı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Evdeki yaralı 4 kişi ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Kazım YÖRÜKCE