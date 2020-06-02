Anne ve engelli oğlunu öldüresiye dövdüler

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, kocası öldükten sonra 25 yıldır, yüzde 70 oranında zihinsel engelli oğlu Levent Önbaş ile yaşayan Ayşe Önbaş'ın hayatı, komşularının saldırısıyla kabusa döndü.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Komşusunun oğlu E.B'yi hırsızlık yaptığı gerekçesiyle jandarmaya şikayet ettikten sonra kendisine kin beslediğini ileri süren Önbaş, bir ay önce oğlu Levent'in, E.B ve ailesi tarafından biber gazı sıkılıp demir ve tahta sopalarla öldüresiye dövüldüğünü ileri sürdü. Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra haklarında şikayetçi olduğunu belirten Ayşe Önbaş, komşularının şiddete devam ettiğini söyledi. Ramazan Bayramının ikinci gününde aynı kişiler tarafından saldırıya uğradığını söyleyen Ayşe Önbaş, "Oğlu beni yere yatırdıktan sonra annesi ve kız kardeşiyle birlikte sopalarla dövdüler. E.B üzerimdeki kazağı yırtarak beni yarı çıplak halde bıraktı. Altımdaki şalvarı da çıkarmaya çalıştı" diye konuştu. Önbaş, yaşanan olaylardan sonra evinin her yerine güvenlik kamerası taktırdığını ve hayatlarının tehlikede olduğunu söyledi.

ÜMİT ÖZMEN