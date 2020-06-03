Haberler Aydın Aydın'da korkunç kaza! Ağaca çarpan otomobil takla atarak durabildi

Aydın'da korkunç kaza! Ağaca çarpan otomobil takla atarak durabildi

Aydın'da kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

03.06.2020, 09:28 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020,09:42