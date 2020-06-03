  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın'da korkunç kaza! Ağaca çarpan otomobil takla atarak durabildi

'da korkunç kaza! Ağaca çarpan otomobil takla atarak durabildi

'da kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın'da korkunç kaza! Ağaca çarpan otomobil takla atarak durabildi

03.06.2020, 09:28 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020,09:42

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Güler idaresindeki 55 NA 788 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı Cumhuriyet Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Barış Güler, Ali Güler, Ekrem Işık ve Emre Gıcır yaralandı. Ters dönen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar Çine Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Emre Gıcır ise Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.

AA

Manisa'da polisin alkollü sürücü ile imtihanı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da korkunç kaza! Ağaca çarpan otomobil takla atarak durabildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA