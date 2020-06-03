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Haberler Aydın Didim’de televizyon hırsızları polisten kaçamadı; 2 tutuklama

’de televizyon hırsızları polisten kaçamadı; 2 tutuklama

Son dakika... 'ın ilçesinde, alkollü içki ile televizyon hırsızı 4 şüpheli emniyet güçlerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Didim’de televizyon hırsızları polisten kaçamadı; 2 tutuklama

03.06.2020, 11:55

Son dakika haberin göre, Didim ilçe merkezinde bir ikametten hırsızlık yapıldığına yönelik ardından harekete geçen emniyet güçleri hırsızları baskın yaptı. Araçla kaçmaya çalışan hırsızlar uygulama noktasında yakalandı. Araçta yapılan aramada 4 adet LCD televizyon yakalanırken olayla ilgili şüpheliler göz altına alındı.

Şüphelilerin daha önce bir ikametten çaldıkları alkollü içkilerde şüphelilerin kaldıkları otelde ele geçirildi. Ele geçirilen televizyonlar ile alkollü içecekler sahiplerine teslim edildi. Göz altına alınan hırsızlık şüphelileri H.K, F.B, Ü.B, ve E.K. emniyetteki sorgularının ardından Adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerinden F.B. ve E.K tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

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