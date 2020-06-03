Faslı kadının boğazını sıktı

İstanbul Beyoğlu'nda doğum yapan ablasının yanına gitmek için taksiye binen Fas uyruklu Chaıme H. (24), 22 lira için taksici Cengiz K'nin (39) saldırısına uğradı. Aracın içerisinde kadına tokat atan taksici, dışarıda da yere yatırıp boğazını sıktı. Taksici, kadının cebinden çıkarttığı 30 lirayı alarak taksiyle kayıplara karıştı. Yaşananlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Genç kadının darp raporu alarak şikayetçi olduğu taksici serbest bırakıldı.