‘Ölüm virajı’ kazalara davetiye çıkarıyor'

Aydın Koçarlı karayolu İncirliova girişindeki 'ölüm virajı' olarak bilinen virajda, AK Parti Efeler Mahallesi Teşkilat Başkanı Mehmet Sarı idaresindeki 09 EM 115 plakalı otomobil, 45 S 3589 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından yaralanan Mehmet Sarı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişinin kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası ön tekerleği diğer aracın altında kalan Mehmet Sarı'yı ait araç hurdaya döndü. Vatandaşlar virajda sürekli kazaların yaşandığını belirterek virajda önlem alınmasını istedi.

KAZIM YÖRÜKCE