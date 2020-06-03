Otomobil agaca çarparak durabildi

Aydın'da kontrolden çıkan lüks otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kaza, Germencik ilçesi Aydınİzmir otoyolu üzerindeki 75. Yıl Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Mustafa Çetin'in kullandığı 09 CET 33 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Çetin ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ethem Çetin yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
MEHMET KAVAS
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