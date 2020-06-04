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Haberler Aydın Kaskı sayesinde hayatta kaldı

Kaskı sayesinde hayatta kaldı

Kaskı sayesinde hayatta kaldı
Giriş Tarihi: 4.6.2020

Aydın'da Ali Ö'nün kullandığı otomobil ile Uygar C. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Uygar C. yaralandı. Taktığı kask sayesinde kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MEHMET KAVAS

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