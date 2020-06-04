Aydın'da Ali Ö'nün kullandığı otomobil ile Uygar C. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Uygar C. yaralandı. Taktığı kask sayesinde kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
MEHMET KAVAS
Kaskı sayesinde hayatta kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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