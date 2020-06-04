Uçuruma yuvarlandılar

Aydın'ın Çine ilçesinde TIR ile süt tankerinin çarpışarak uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Aydın- Muğla Karayolu Çine Söğütçük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ev eşyası taşıyan İbrahim Atak idaresindeki 64 SA 575 plakalı TIR ile Bülent İmer idaresindeki 42 SF 197 plakalı süt tankeri çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç ardı ardına uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücüler itfaiye ekiplerince araçlardan kurtarıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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