Aydın'da 4’üncü kattan düşen kadın öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan Nermin Akgün, saat 06.30 sıralarında, Hacıfeyzullah Mahallesi Bezirgan Sokak'taki apartmanın dördüncü katındaki evinden düştü.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Akgün, yaşamını yitirdi. Evin penceresinin de balkon kapısının da açık olması nedeniyle nereden düştüğü henüz tespit edilemeyen Akgün'ün cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Akgün'ün evinde ve üzerinde yapılan aramada herhangi bir intihar notuna rastlanmadı. Polis, Akgün'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.