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Haberler Aydın Aydın'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

'da işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

’ın Karpuzlu ilçesinde, işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. aralılar ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.

Aydın'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

07.06.2020, 11:46

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nden, Karpuzlu ilçesine mısır toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan kamyonet, Ulukonak Mahallesi yakınlarında önüne çıkan ineğe çarpmamak için sürücünün yaptığı manevra sonrası, şarampole devrildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 1'i ağır 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.

İHA

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