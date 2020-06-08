  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Didim'de güneşi gören sahile koştu

'de güneşi gören sahile koştu

'ın ilçesinde, güneşli havayı görenler plajları doldurdu. Sosyal mesafeye dikkat edilmezken, maske takmayanların da olması dikkati çekti.

Didim'de güneşi gören sahile koştu

08.06.2020, 16:25

Aydın'ın Didim ilçesinde yeni normalleşme sürecinde, güneşli havayı görenler sahile akın etti. Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu ilçe merkezindeki Altınkum Plajı ile Akbük mevkisindeki plajlar, denize giren ve yürüyüş yapanların akınına uğradı.

Kimileri havlularını sererek güneşlenirken, kimileri de köpekleriyle kumların üzerinde oynadı. Zaman zaman sosyal mesafeye dikkat edilmezken, maske takmayanlarında olması dikkati çekti. Akbük mevkisindeki Saplı Ada da yürüyüş yapmak isteyenlerin ilgi gösterdiği yerler arasında yer aldı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Didim'de güneşi gören sahile koştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA