ABD’de hastalanan kadının imdadına Dışişleri yetişti

BAKANLIK DEVREDE

Aydın Söke'den Amerika'nın Houston şehrine kızını ve torunlarını ziyarete giden emekli öğretmen Aysel Taş Pabuşçu'nun kalça kemiği ile bacak kemiği arasındaki kan akışının kesilmesinden dolayı doku ölümü tespit edildi. Ancak ameliyat edilmesi gerektiği söylenen Pabuşçu'nun sağlık sigortası ABD'de geçmediği için fahiş fiyat talep edildi. Yeni Asır'ın ulaştığı Pabuşçu, "İki haftadır ağrılar içinde kıvranıyorum. 5 gün hastanede teşhis konulmasını bekledim. Türkiye'ye dönmek için çok çabaladım ama Temmuz'dan önce dönüşümün mümkün olamayacağını ilettiler. Kızımın arkadaşı aracılığıyla temas kurduğumuz Dışişleri Bakanlığımız yetkilileri bizimle hemen ilgilendi. Yarın (bugün) Los Angeles-İstanbul tahliye uçağıyla ülkeme döneceğim ve Adnan Menderes Hastanesi'nde ameliyat olacağım. Sağlığıma kavuşacağım için mutluyum" diye konuştu. Pabuşçu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere kendilerine sahip çıkan tüm yetkililere teşekkür ettiğini de dile getirdi.

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