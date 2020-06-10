Çaldığı ayakkabıyı giyince yakalandı

Aydın'da yaşayan Mesut Kaygusuz'un evlere sipariş götürmek için kullandığı motosikleti, evinin bahçesinden çalındı. Motosikletinin yerinde olmadığı gören Mesut Kaygusuz, kardeşinin spor ayakkabılarının da çalındığını fark edip, durumu polise bildirdi. Kaygusuz, yolda yürüyen bir kişide, kardeşinin çalınan ayakkabısının aynısını görünce polise bildirdi. Harekete geçen polis, şüpheli A.A'yı (17) gözaltına aldı. A.A. polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti.

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