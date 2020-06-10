Haberler Aydın CİMER'e yazıp tavşan istemişlerdi! Aydınlı kardeşlerin dileği gerçek oldu

CİMER'e yazıp tavşan istemişlerdi! Aydınlı kardeşlerin dileği gerçek oldu

Aydın'da yaşayan iki kardeş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yazı yazarak, tavşan istediklerini belirtti. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaymakamlık devreye girdi. Çocuklarla iletişime geçen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, tavşan alarak eve gitti ve sürpriz yaptı.

10.06.2020, 15:45 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020,16:02