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Haberler Aydın CİMER'e yazıp tavşan istemişlerdi! Aydınlı kardeşlerin dileği gerçek oldu

'e yazıp tavşan istemişlerdi! Aydınlı kardeşlerin dileği gerçek oldu

'da yaşayan iki kardeş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yazı yazarak, tavşan istediklerini belirtti. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaymakamlık devreye girdi. Çocuklarla iletişime geçen ekibi, tavşan alarak eve gitti ve sürpriz yaptı.

CİMER'e yazıp tavşan istemişlerdi! Aydınlı kardeşlerin dileği gerçek oldu

10.06.2020, 15:45 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020,16:02

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) tavşan istediğini yazan iki kardeşin dileğini, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri yerine getirdi.

Yıldız Tepe Mahallesinde yaşayan Mehmet Arslan (13) ve kardeşi Eymen Arslan (4), evlerine tavşan alınmasını istedi.

Ailenin, durumu CİMER'e yazması üzerine konu hakkında bilgi sahibi olan kaymakamlık devreye girdi.

Çocuklarla iletişime geçen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, tavşan alarak eve gitti ve sürpriz yaptı.

Kafesteki tavşanı alan Mehmet Arslan, çok mutlu olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgililere teşekkür etti.

AA

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