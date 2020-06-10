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Haberler Aydın Kendisine mezar olan gölette poz vermiş

Kendisine mezar olan gölette poz vermiş

Kendisine mezar olan gölette poz vermiş
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Aydın'ın Efeler ilçesinde Musluca Göleti'nde serinlemek için suya giren 19 yaşındaki Emre Kurnaz hayatını kaybetti. Kurnaz'ın kendisini yutan gölette daha önce poz verdiği ve başka çocukların da gölette boğulma tehlikesi atlattığı ortaya çıktı. Mahalle sakinleri, bir kişiye mezar olan gölette yeterli önlem alınmadığını belirterek, "Bu gölete her gün çocuklar giriyor. Kendi mahallemizdeki çocuklara engel oluyoruz ama çevredeki mahallelerin çocuklarına engel olamıyoruz. İhbarda bulunuyoruz. Jandarma gelip çocukları sudan çıkarıyor. Fakat ceza uygulanmadığından çocuklar yüzmeye devam ediyor" dedi.



KAZIM YÖRÜKCE

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