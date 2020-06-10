‘Piyango bana çıktı’ dedi 20 bin lirayı ödemedi

Aydın'da piyangodan büyük ikramiyenin kendine çıktığını belirterek esnaftan alışveriş yapan Altan D'nin dolandırıcı olduğu iddia edildi. Süper Piyango'dan 500 bin liralık büyük ikramiyeyi kazandığını iddia eden Altan D. talihlinin kendisi olduğuna ilişkin haberler yaptırdı. Gazetelerde çıkan haberlerle esnafı tuzağına düşüren Altan D. giyim mağazası, mobilyacı ve halıcıdan yaklaşık 20 bin liralık veresiye alışveriş yaptı. BAHANELER ÜRETTİ

Aldıklarının parasını ikramiyeyi alınca ödeyeceğini belirten genç, mal aldığı esnafa bahaneler üretip ödeme yapmadı. Aydın'ın çeşitli ilçelerinde besihanesi ve oto galerisi olduğu ve sondaj işi yaptığını söyleyip dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen Altan D'nin çok sayıda kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı.

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