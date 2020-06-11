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Haberler Aydın Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi ertelendi

ihalesi ertelendi

Son dakika haberine göre Ege'nin ekonomisine taze kan olacak projede yeni bir gelişme yaşandı. 'nun ihalesi 3 'a ötelendi.

Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi ertelendi

11.06.2020, 09:11

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yap-işlet-devret modeliyle ihale edilmek üzere daha önce 11 Haziran (bugün) olarak açıklanan Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde ihale tarihi ve saati 3 Temmuz 2020 saat 10.30 olarak değiştirildi.

Bakan Karaismailoğlu: Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihalesini 11 Haziran'da yapacağız

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