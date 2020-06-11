Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yap-işlet-devret modeliyle ihale edilmek üzere daha önce 11 Haziran (bugün) olarak açıklanan Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde ihale tarihi ve saati 3 Temmuz 2020 saat 10.30 olarak değiştirildi.
Bakan Karaismailoğlu: Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihalesini 11 Haziran'da yapacağız
Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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