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kaybolan yaşlı adamın cansız bedenini ailesi buldu

kaybolan 82 yaşındaki 'un cansız bedeni bulundu. Varol'un cansız bedeni ailesi tarafından bulundu. Yaşlı adamın cansız bedeni, ekiplerce olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.

Aydın kaybolan yaşlı adamın cansız bedenini ailesi buldu

11.06.2020, 10:28 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020,10:38

Aydın'ın Germencik ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu.

Dağyeni Mahallesi'nde ikamet eden ve kayıp olarak aranan Niyazi Varol (82), ailesi tarafından Çanak Dere mevkisinde ölü olarak bulundu.

Varol'un cansız bedeni, ekiplerce olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.

Niyazi Varol'un kalp hastası olduğu ve bir süredir ilaç kullandığı da öğrenildi.

Cesedin bulunmasından bir gün önce, Germencik Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından drone ile yapılan aramada herhangi bir ize ulaşılamamıştı.

AA

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