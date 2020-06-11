Aydın kaybolan yaşlı adamın cansız bedenini ailesi buldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu.

Dağyeni Mahallesi'nde ikamet eden ve kayıp olarak aranan Niyazi Varol (82), ailesi tarafından Çanak Dere mevkisinde ölü olarak bulundu.

Varol'un cansız bedeni, ekiplerce olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.

Niyazi Varol'un kalp hastası olduğu ve bir süredir ilaç kullandığı da öğrenildi.

Cesedin bulunmasından bir gün önce, Germencik Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından drone ile yapılan aramada herhangi bir ize ulaşılamamıştı.

AA

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