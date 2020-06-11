‘O katilin soyadını taşımam!’

Aydın'ın Nazilli ilçesinde "Karpuz yemeğe gidiyorum" diyerek, boşanma aşamasında olduğu eşi Tülin Duran'ın yaşadığı evi basıp 5 kişiyi öldüren Mustafa Duran'ın kızı Tuğçe, "O katilin soyadını taşıyamam" diyerek mahkemeye başvurdu. 20 Temmuz 2018'de eşi ve kayınbiraderlerinin yaşadığı eve iki pompalı tüfekle dalan Duran, bahçede yemek yiyen kayınbiraderleri Birol Karakılıç ve Bekir Cihan Karakılıç (51), eşi Emine Özlem Karakılıç ve komşular Filiz Kahya (39) ve Mehmet Kahya'yı (42) öldürmüştü. Tülin Duran ve kızının da aralarında bulunduğu 4 kişi ise yaralanmıştı.

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Babasının tüfeğinden çıkan kurşunlarla iç organları parçalanan genç kız, 5 gün ölümle pençeleşti. Mucize eseri hayata tutunan genç kıza 7 kez ameliyat yapıldı. Vücudunun her yeri acı olayın hatıraları olan dikişlerle kaplı olan Tuğçe, "O katille aynı soy ismi taşıyamam" diyerek mahkemeye başvurdu. Soy ismini değiştirten Tuğçe Karakılıç, "Onunla ilgili bir şey duymak dahi istemiyorum" dedi. Son savunmasında "Ben aileme kötülük yapamam, beraat istiyorum" diyen Mustafa Duran ise, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 64 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kazım YÖRÜKCE