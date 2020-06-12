Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Akçakonak Mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan 4 helikopter, karadan da 15 arazöz ile müdahale ediliyor.
Havanın rüzgarlı olması nedeniyle ekiplerin müdahalede güçlük çektiği belirtildi.
AA
Söke’deki yangın Milli Park’a sıçramadan söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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