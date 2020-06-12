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Haberler Aydın Söke’deki yangın Milli Park’a sıçramadan söndürüldü

’deki Milli Park’a sıçramadan söndürüldü

, Akçakonak'ta çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri bugün öğle saatlerinde çıkan yangına kısa sürede müdahale ederken yoğun rüzgar sebebiyle yangının 'na sıçramaması için yoğun bir çalışma yürütüldü. , Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin üstün gayretiyle Dilek Yarımadası Milli Parkı'na sıçramadan kontrol altına alındı.

Söke’deki yangın Milli Park’a sıçramadan söndürüldü

12.06.2020, 16:12

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Akçakonak Mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 4 helikopter, karadan da 15 arazöz ile müdahale ediliyor.

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle ekiplerin müdahalede güçlük çektiği belirtildi.

AA

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