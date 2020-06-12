Haberler Aydın Söke’deki yangın Milli Park’a sıçramadan söndürüldü

Söke’deki yangın Milli Park’a sıçramadan söndürüldü

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Söke Akçakonak'ta çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri bugün öğle saatlerinde çıkan yangına kısa sürede müdahale ederken yoğun rüzgar sebebiyle yangının Dilek Yarımadası Milli Parkı'na sıçramaması için yoğun bir çalışma yürütüldü. Yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin üstün gayretiyle Dilek Yarımadası Milli Parkı'na sıçramadan kontrol altına alındı.

12.06.2020, 16:12