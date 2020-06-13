Şenay’ın yüzü güldü

Aydın'da yaşayan ve sağlık ocağında tıbbi sekreter olarak çalıştığı sırada beyni besleyen damarlardaki tıkanıklık nedeniyle 5 yıldır yatağa mahkum yaşayan üç çocuk annesi Şenay Adıgüzel'in (40) sağlığına kavuşabilmesi için gereken 200 bin lira bulunması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı. Yeni Asır'ın haberi sonrasında kampanyaya çığ gibi destek yağarken bir ayda 50 bin lira hesapta birikti. Biriken miktarla Şenay'ın tedavisine başlanmasına karar verildi. İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulansla yola çıkan Şenay, İstanbul'da özel bir hastaneye getirildi. Şenay'ın fizik tedavisine başlanmasının ardından mutluluğu gözlerine yansıdı.



KAMPANYA DEVAM EDİYOR

KIZI Şenay'a hastanede refakat eden anne Gülten Yuva, "Yeni Asır sesimizi duyurdu. Herkes kızım için seferber oldu. Hayırseverlerden Allah razı olsun. Tedavinin başlaması için gereken 50 bin lira toplandı. Haberin ardından İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri bizimle irtibata geçerek ambulans tahsis etti. Kızımı ambulansa bindirip İstanbul'a getirdik. Fizik tedaviye başlandı. Fizik tedavi bir yıl sürecek. Yardım kampanyası devam ediyor. Kızım inşallah sağlığına kavuşacak. Yeni Asır'a ve tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kazım YÖRÜKCE