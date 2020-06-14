Eski fotoğraf müzeye ilham oldu

Aydın Koçarlı'ya bağlı Çakırbeyli Mahallesi'nde rahmetli Başvekil Adnan Menderes'in çocukluğunun geçtiği Menderes ailesine ait konağın ilk görüntüsü ortaya çıktı. Hacı Ali Paşa tarafından Macar ustalara yaptırılan ancak 1950'lerde çıkan yangında küle dönen ahşap evin yerine inşa edilen konakta restorasyon çalışması yaptıran Aydın Valiliği, konağın eski fotoğrafından ilham alarak Menderes'in idam edilmeden önce gitmeyi hayal ettiği Çine Çayı kenarında yaptırılan müzede yeniden canlandırdı. Dış görünüşü Menderes ailesinin konağının birebir benzeri olan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, etrafındaki rekreasyon alanı ile birlikte önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.





Adnan Menderes Müzesi, Menderes ailesinin ilk konağının birebir aynısı olarak tasarlandı.



AKVARYUM DA YAPILACAK

İzmir valiliği görevine atanan Aydın'ın eski valisi Yavuz Selim Köşger, "Aydın'ın yetiştirdiği önemli kıymetlerden biri olan Adnan Menderes, adını taşıyan bu eşsiz müzeyle de hatırlanacak" dedi. Vali Köşger, müzenin merdivenlerden inerken alt kısımda bulunan su değirmeninin mülkiyetinin Aydın Valiliği'ne geçtiğini ve burada bir akvaryum yapılacağını da sözlerine ekledi.



■ KAZIM YÖRÜKCE