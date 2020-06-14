Tatilde cinnet

Aydın'ın Didim ilçesine eşiyle birlikte tatil için gelen emekli astsubay Murat Ercan (58), kendisinden ayrılmak isteyen Nuray Ercan'ı (50) vurduktan sonra kendi hayatına son verdi. İstanbul'da yaşayan emekli astsubay Murat Ercan, kendisi gibi ilk eşinden ayrılan Nuray Ercan ile ikinci evliliğini yaptı.



OĞLU İNTİHAR ETTİ

10 yıl önce ilk evliliğinden olan oğlunun yüksekten atlayarak intihar etmesi sonucu psikolojisi bozulan Nuray Ercan, ikinci eşiyle de sorunlar yaşamaya başladı. Murat Ercan, aralarının düzelmesi için eşini birlikte tatile çıkmaya ikna etti.





"AYRILALIM O ZAMAN"

Aydın'ın Didim ilçesinde denize yakın bir yerden ev kiralayan Ercan çifti, bir hafta önce kiraladıkları eve yerleşti. Tatilde gece yarısı çift yeniden tartışmaya başladı. "İstanbul'dan senin için buraya geldik. Burada da problem çıkaracaksın" dedikten sonra eşinin "Ayrılalım o zaman" demesi üzerine cinnet getiren Murat Ercan, beylik silahı ile eşi Nuray Ercan'ı başına tek el ateş ederek öldürdü. Ercan daha sonra aynı tabancayla kendisini de vurarak intihar etti.



CESETLERİ YAN YANA BULUNDU

Komşuları silah seslerinin gelmesi üzerine polisi aradı. Eve gelen polis, çifttin cesetlerini salonda yan yana buldu. Alnından vurulan Nuray Ercan ile çenesinin altından kendini vuran Murat Ercan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetler otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Hüseyin ÇALIŞKAN