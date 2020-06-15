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Haberler Aydın Vali Köşger Aydın’da veda turuna çıktı

Aydın’da veda turuna çıktı

Vali Köşger Aydın’da veda turuna çıktı
Giriş Tarihi: 15.6.2020

Valiler Kararnamesi ile Aydın Valiliği'nden İzmir Valiliği görevine getirilen Yavuz Selim Köşger, ilçelerde veda turuna başladı. İlk olarak Karacasu Kaymakamlığını ziyaret eden Köşger, Kaymakam Ahmet Soley, Belediye Başkanı Zeki İnal ve ilçe protokolü ile vedalaştı. Daha sonra Buharkent'e geçen Köşger, Kaymakam Kemal Ülkü'nün makamında Belediye Başkanı Mehmet Erol ve ilçe protokolü bir süre sohbet ettikten sonra vedalaşarak ilçeden ayrıldı. Aydın'da çok güzel anılar biriktirdiğini ifade eden Vali Köşger, "Görevim boyunca en iyi şekilde çalışmaya gayret ettim. Buradan güzel anılarla ayrılıyorum. Aydın'da bayrağı devralacak olan arkadaşıma başarılar diliyorum" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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