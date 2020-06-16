Alevlerden çıkarıp yaşama döndürdüler

Kalp krizi geçiren ve duran kalbi sağlık ekiplerince yeniden çalıştırılarak hayata döndürülen itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı. Çetin'in ambulansla hastaneye götürülürken yolda bir kez daha kalbi dururken tekrar müdahale edilerek kalbi yeniden çalıştırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangında dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişi daha hastaneye kaldırıldı. Eşyalarla birlikte tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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