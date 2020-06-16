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Haberler Aydın Alevlerden çıkarıp yaşama döndürdüler

Alevlerden çıkarıp yaşama döndürdüler

'da çıkan dairede alevlere müdahale ederken dumandan boğulan itfaiyeci Uğur Çetin'i (42) meslektaşları alevlerin arasından çıkardı.

Alevlerden çıkarıp yaşama döndürdüler
Giriş Tarihi: 16.6.2020

Kalp krizi geçiren ve duran kalbi sağlık ekiplerince yeniden çalıştırılarak hayata döndürülen itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı. Çetin'in ambulansla hastaneye götürülürken yolda bir kez daha kalbi dururken tekrar müdahale edilerek kalbi yeniden çalıştırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ
Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangında dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişi daha hastaneye kaldırıldı. Eşyalarla birlikte tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

KAZIM YÖRÜKCE

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