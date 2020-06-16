Aydın'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi için protokol imzalandı

Vali Yavuz Selim Köşger, Valilikte düzenlenen imza töreninde, kent için çok önemli bir gelişmenin yaşandığını kaydetti.

Kadıköy Mahallesi'nde 717 dekar alanda, jeotermalle ısıtılacak seraların yapılacağını ve burada tropikal meyvelerin dahi yetiştirileceğini aktaran Köşger, "Aydın, yapılan işlerden karlı çıkmalı. Tek projeyle çağ atlatmak mümkün değil. Biz bunu örnek olsun diye yapıyoruz. Bizim vatandaşımız görmeden bir şeye inanmıyor. Bu projeyle bu anlamda işin yapılabildiğini görecekler." dedi.

Köşger, bölgenin jeotermal enerji kaynaklarının değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

İmza törenine vali yardımcıları Hulusi Arat ve Yücel Gemici ile Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu katıldı.