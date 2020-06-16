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Haberler Aydın Mezarlar bu hale nasıl geldi?

Mezarlar bu hale nasıl geldi?

Mezarlar bu hale nasıl geldi?
Giriş Tarihi: 16.6.2020

Aydın'ın Söke ilçesindeki mezarlıkta esrarengiz bir olay yaşandı. Mezarlıktaki mezarlar bir bir kazılırken olayın sırrı bir türlü çözülemedi. Mahalle sakinleri mezarları, define avcıları veya yaban domuzlarının kazdığını iddia etti. Mahalle sakinleri yetkililerden mezarlıktaki esrarengiz olayın sırrının çözülmesini beklediklerini belirtti.

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