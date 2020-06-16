Mezarlar bu hale nasıl geldi?

Aydın'ın Söke ilçesindeki mezarlıkta esrarengiz bir olay yaşandı. Mezarlıktaki mezarlar bir bir kazılırken olayın sırrı bir türlü çözülemedi. Mahalle sakinleri mezarları, define avcıları veya yaban domuzlarının kazdığını iddia etti. Mahalle sakinleri yetkililerden mezarlıktaki esrarengiz olayın sırrının çözülmesini beklediklerini belirtti.
KAZIM YÖRÜKCE
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