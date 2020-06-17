  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın 2 bin 500 yıllık miras tehlikede

2 bin 500 yıllık miras tehlikede

2 bin 500 yıllık miras tehlikede
Giriş Tarihi: 17.6.2020

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 2 bin 500 yıllık keline eşyalarını asması tepki çekti. Ballıkaya mağarası defineciler tarafından tahrip edildi. Helenistik dönemin izlerini taşıyan, ana kayaya oyulmuş içerisinde iki mezar olan, Bizanslılar tarafından geçişte konut ve sarnıç olarak kullanılan tarihi dokunun definecilerin istilasına uğradığını belirten Aydınlı Fatma Yazıcı, "Maalesef böylesi bir tarih yok edilmektedir. 2500 yıllık kaya mezarı ve 1500 yıllık manastıra ait freskolar bu gidişle yakın zamanda tamamen yok olacak. Buranın koruna altına alınması gerekir" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2 bin 500 yıllık miras tehlikede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA