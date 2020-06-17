2 bin 500 yıllık miras tehlikede

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 2 bin 500 yıllık keline eşyalarını asması tepki çekti. Ballıkaya mağarası defineciler tarafından tahrip edildi. Helenistik dönemin izlerini taşıyan, ana kayaya oyulmuş içerisinde iki mezar olan, Bizanslılar tarafından geçişte konut ve sarnıç olarak kullanılan tarihi dokunun definecilerin istilasına uğradığını belirten Aydınlı Fatma Yazıcı, "Maalesef böylesi bir tarih yok edilmektedir. 2500 yıllık kaya mezarı ve 1500 yıllık manastıra ait freskolar bu gidişle yakın zamanda tamamen yok olacak. Buranın koruna altına alınması gerekir" diye konuştu.

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