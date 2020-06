Aydın'dan İzmir Valiliği'ne atanan Yavuz Selim Köşger, protokol üyeleriyle buluştuğu törende Aydınlılara veda etti. Efeler ilçesindeki DSİ 21. Bölge Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemekte Aydın protokolüyle bir araya gelen Vali Köşger, "Aydın'a doyamadım. Yüreğimde müstesna bir yer tutacak" dedi.

"HER ZAMAN KALBİMDE"

Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Vali Köşger, "Sıkıntılı ortamlarda zaman zor geçiyor. Ancak ortam ve gönüller güzelse Aydın'da geçirdiğimiz süre gibi hızlı şekilde akıp gidiyor. Buralarda kazandığımız dostluklar da hep baki. Aydın, işlendikçe değeri artacak bir pırlanta. Her gelen yöneticinin de bu pırlantayı işleyerek çalışmaya devam etmesi lazım. Ben Aydın'a doyamadım. Aydın'ın her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak. Artık ben de bir fahri hemşerinizim" diye konuştu.

MEHMET KAVAS