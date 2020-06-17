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Haberler Aydın Buharkent’te yol sorunu çözüldü

’te yol sorunu çözüldü

Buharkent’te yol sorunu çözüldü
Giriş Tarihi: 17.6.2020

Aydın'ın ilçesi Buharkent'te Belediye Başkanı Mehmet Erol, vatandaşın yol sorununu çözmeye devam ediyor. Menderes ve Kamilpaşa Mahallesi'ndeki toprak yol, belediye ekiplerinin çalışması sonucu parke taşıyla döşendi. Göreve geldikleri günden itibaren vatandaşların menfaatleri doğrultusunda hizmet ürettiklerini belirten Başkan Erol, "Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Gece-gündüz demeden Buharkent için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

MEHMET KAVAS

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