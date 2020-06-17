Aydın'ın ilçesi Buharkent'te Belediye Başkanı Mehmet Erol, vatandaşın yol sorununu çözmeye devam ediyor. Menderes ve Kamilpaşa Mahallesi'ndeki toprak yol, belediye ekiplerinin çalışması sonucu parke taşıyla döşendi. Göreve geldikleri günden itibaren vatandaşların menfaatleri doğrultusunda hizmet ürettiklerini belirten Başkan Erol, "Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Gece-gündüz demeden Buharkent için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
MEHMET KAVAS
Buharkent’te yol sorunu çözüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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