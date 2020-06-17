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Haberler Aydın Kayıp kuşunun bulunması için para ödülü vadetti

Kayıp kuşunun bulunması için vadetti

'da yaşayan , kuşunun bulunması için vadetti. Kuşunun bulunması için ilan yayınlayan Koca, "Fıstık, adına tepki veren akıllı, insancıl bir . Fıstık'ı görenler lütfen yardım etsin. Bulup getirene para ödülü verilecek" diye yazdı.

Kayıp kuşunun bulunması için para ödülü vadetti

17.06.2020, 12:11 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020,12:21

Aydın'da bir şahıs evden kaçan muhabbet kuşu için kayıp ilanı yayınlayıp bulana para ödülü vadetti.

4 gün önce kaybolan kuşunu her yerde aramasına rağmen bulmadığını belirten Mutlu Koca, kuşunun bulunması için vatandaşlardan da yardım istedi.

Koca yayınladığı kayıp ilanında "13 Haziran Cumartesi akşamı saat: 20.00'da Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu civarındaki evden kaçan Fıstık, en son 14 Haziran Pazar günü aynı mahalledeki bir evin balkonunda görüldü.

Fıstık, adına tepki veren akıllı, insancıl bir kuş. Fıstık'ı görenler lütfen yardım etsin. Bulup getirene para ödülü verilecek" diye yazdı.

IHA

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