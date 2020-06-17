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Haberler Aydın Tefecilik yapan örgüte darbe

Tefecilik yapan örgüte darbe

Tefecilik yapan örgüte darbe
Giriş Tarihi: 17.6.2020

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hileli olarak üretilmiş zar ve iskambil kağıtları ile kumar oynatarak borçlandıran, vatandaşın ekonomik sıkıntılarını istismar ederek yüksek faizle para verip tefecilik yapan, zorla senet imzalatan 2 farklı organize suç örgütüne helikopter destekli operasyon yapıldı. Operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı. Çete üyelerinin ev ve işyerlerinde çok sayıda kesici alet ve uyuşturucu da ele geçirildi.

ADEM ÜLKER

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