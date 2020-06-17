Tefecilik yapan örgüte darbe

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hileli olarak üretilmiş zar ve iskambil kağıtları ile kumar oynatarak borçlandıran, vatandaşın ekonomik sıkıntılarını istismar ederek yüksek faizle para verip tefecilik yapan, zorla senet imzalatan 2 farklı organize suç örgütüne helikopter destekli operasyon yapıldı. Operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı. Çete üyelerinin ev ve işyerlerinde çok sayıda kesici alet ve uyuşturucu da ele geçirildi.

ADEM ÜLKER