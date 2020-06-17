Tomruk yüklü kamyona çarptı

Aydın'ın Söke ilçesinde İdris Çiftçi idaresindeki kamyonet yolun sağ tarafında arıza nedeniyle bekleyen Metin Kaplan yönetimindeki tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü İdris Çiftçi hastaneye kaldırıldı. Çiftçi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
KAZIM YÖRÜKCE
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